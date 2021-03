NK Tegelwippen: verslaat Utrecht Den Haag in strijd om meer groen en minder tegels?

Fietser naar ziekenhuis na aanrijding op Gouveneurlaan

Een fietser is woensdagmiddag op de Gouveneurlaan in Laak door een busje aangereden. Dat meldt nieuwssite Regio15. De aanrijding gebeurde op de kruising van de Gouveneurlaan met de Genestetlaan. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is de derde dag op rij dat een fietser wordt geraakt door een busje: maandag werd op de Loosduinseweg een fietser geschept en dinsdag raakte een fietser gewond na een aanrijding op de Soestdijksekade.