Kijk hier live mee met de bouw van Nieuw Kijkduin

Nu het eindelijk lekker weer is is er natuurlijk niets lekkerder dan een wandeling te maken: in je eigen buurt, het bos of op de boulevard. Op Kijkduin is het echter een grote bouwplaats sinds in januari de sloopwerkzaamheden zijn begonnen.

De badplaats krijgt een metamorfose met onder meer driehonderd nieuwe woningen, meer winkels en horeca. Het is de bedoeling dat Kijkduin daarmee een modernere uitstraling krijgt. Op de webcam hieronder kun je meekijken bij de werkzaamheden.

