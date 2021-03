227 nieuwe coronagevallen in Den Haag

NK Tegelwippen: verslaat Utrecht Den Haag in strijd om meer groen en minder tegels?

Het NK Tegelwippen is vandaag begonnen, met de actie worden gemeenten aangespoord om tegels te vervangen voor groen. Hoewel Den Haag als gemeente niet meedoet met de ludieke actie zijn we tóch deelnemer en wel door de strijd tussen Utrecht en Den Haag.

De Domstad heeft ons uitgedaagd in een strijd voor het wippen van de meeste tegels. Duurzaam Den Haag (DDH) zegt namens wethouders Liesbeth van Tongeren en Hilbert Bredemeijer mee te doen aan de competitie. DDH is in onze stad betrokken bij Operatie Steenbreek, de actie waarmee de verstening van de stad moet worden tegengegaan.

Op de eerste dag van de strijd tussen de twee steden ligt Den Haag achter: hier hebben 81 tegels plaats gemaakt voor groen, in Utrecht is dat 211 keer gebeurd. Utrecht heeft zelf als doel om minimaal 10.000 tegels te wippen, dus om te winnen is er nog wat hulp nodig. Als je zelf een tegel hebt gewipt kun je dat online doorgeven. Een live tussenstand vindt je hier.