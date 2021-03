Oud-raadslid Haagse Stadspartij zegt partijlidmaatschap op

Oud-gemeenteraadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Oudshoorn doet dat enkele dagen na de ledenvergadering, waar Fatima Faïd is verkozen tot nieuwe lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op deze vergadering werd ook gesproken over een kritisch partijlid, Miguel Sloendregt, die door het bestuur zou zijn geroyeerd. Toen het Sloendregt daar lucht van kreeg, besloot hij om zijn lidmaatschap zelf op te zeggen.

Oudshoorn benoemt deze kwestie niet. Het oud-raadslid hekelt in zijn open brief de nieuwe koers van de partij. ‘Ik kan mij niet vinden in de identiteitspolitiek waarin steeds meer partijleden en de nieuwe partijleider mensen niet meer in hun volle veelzijdigheid zien, maar beoordelen op een of enkele kenmerken en daar een dominante identiteit aan verbinden’, schrijft hij in een open brief aan zijn partij.

‘Nu ik zie dat identiteitspolitiek ook binnen de Haagse Stadspartij dominanter wordt, niet alleen bij steeds meer leden, maar ook bij de nieuwe partijleider, is het tijd om vast te houden aan mijn idee van lokale politiek’, vindt Oudshoorn. ‘Daar hoort de nieuwe Haagse Stadspartij niet bij.’

Oudshoorn heeft naar eigen zeggen bij de afgelopen ledenvergadering nog ‘geprobeerd om de focus van de partij op het verbinden van de bewoners van de stad Den Haag te leggen, maar daarin geen weerklank gevonden’.