Scheveninger Dennis Groenewold nieuwe fractievoorzitter D66

Dennis Groenewold is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Hij is in die functie de opvolger van Hanneke van der Werf, zij gaat vanaf april voor D66 aan de slag in de Tweede Kamer. ‘Het is een eer om na fractiemedewerker, fractievertegenwoordiger en raadslid, nu ook fractievoorzitter te mogen zijn’, zegt Groenewold. ‘Hanneke van der Werf was een uitstekende voorganger en ik zie het als een uitdaging haar te mogen opvolgen.’

Groenewold zegt vol enthousiasme aan de slag te gaan in zijn nieuwe functie als aanvoerder van de coalitiepartij: ‘We zitten nu in het laatste jaar van deze raadsperiode en gaan langzaam aan richting de gemeenteraadsverkiezingen. Het belooft dus een interessant jaar als fractievoorzitter te worden, waar we als fractie het D66-geluid duidelijk in Den Haag zullen laten horen. We staan voor een Den Haag waarin iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen.’

De Scheveninger zit sinds 2018 in de gemeenteraad en was al vicefractievoorzitter, ook was hij vervangend-fractievoorzitter tijdens het zwangerschapsverlof van Van der Werf. Marieke van Doorn neemt de rol van vicefractievoorzitter over van Groenewold. Fractievertegenwoordiger Marije Mostert zal in april worden beëdigd als raadslid.

