Verdachte van bommelding Binnenhof vrij in aanloop naar rechtszaak

De 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn die donderdag werd aangehouden voor de bommelding bij het Binnenhof, is sinds maandag uit de gevangenis. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De rechter-commissaris ziet geen aanleiding om de Alphenaar langer vast te houden in aanloop naar de rechtszaak. Op de vraag waarom de bommelding werd gedaan en of de verdachte een bekentenis heeft afgelegd, wil het Openbaar Ministerie geen antwoord geven.

Het Binnenhof en het Plein in Den Haag werden donderdag kort na 17.00 uur ontruimd vanwege een bommelding. Mensen mochten ook niet meer in of uit het gebouw van de Tweede Kamer. De recherche had al snel zicht op een verdachte, die niet veel later in zijn huis in Alphen kon worden gearresteerd.