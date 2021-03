‘Zet influencers in om lachgasgebruik te ontmoedigen’

Jongeren zouden betere voorlichting moeten krijgen over het gebruik van lachgas en de risico’s daarvan. Het stadsbestuur zou influencers moeten inzetten om het lachgasgebruik onder jongeren te ontmoedigen. Daarvoor pleit Hart voor Den Haag. ‘Ook in Den Haag is het gebruik van lachgas een groot probleem, waarbij jongeren geen idee hebben van de gevaren’, stelt Richard de Mos.

De politieke partij doet de oproep nadat artsen van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam dit weekend waarschuwden voor overmatig gebruik van lachgas, de gevolgen zouden erger zijn dan gedacht: het kan ook zorgen voor bloedstolsels met hartinfarcten of andere vaatafsluitingen tot gevolg.

In Den Haag is het verkopen van lachgas sinds oktober 2020 verboden, een verbod op het gebruiken van lachgas op straat is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het initiatiefvoorstel Van het lachgas af van ChristenUnie-SGP wat daartoe opriep werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.