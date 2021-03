128 woningen in Morgenstond gaan plaats maken voor nieuwbouw sociale huur en vrije sector

In Morgenstond gaan 128 woningen aan de Melis Stokelaan en de Leggelostraat gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. Dat heeft woningcorporatie Haag Wonen bekendgemaakt. Volgens de woningcorporatie is er ook in de nieuwe situatie sprake van woningen met een lagere huurprijs, ze spreekt van 149 nieuwe sociale huurwoningen en minimaal 75 vrijesectorwoningen. 78 woningen aan de Coevordenstraat zullen worden gerenoveerd en verduurzaamd.

Bewoners van de woningen zijn deze week persoonlijk geïnformeerd over de plannen. ‘Ze konden het erg waarderen dat we het nieuws persoonlijk kwamen brengen. Veel bewoners reageerden opgelucht en waren blij met de plannen. De komende tijd gaan we met alle bewoners persoonlijk in gesprek over de plannen’, zegt wijkteamleider Pim Timmers. ‘En natuurlijk ondersteunen we bewoners die vanwege de plannen moeten verhuizen bij het zoeken naar een nieuwe woning.’

Het is de planning om halverwege 2022 te starten met het verbeterproject aan de Coevordenstraat. De sloop-nieuwbouwplannen voor de woningen aan de Melis Stokelaan en de Leggelostraat gaan een jaar later van start, halverwege 2023. Met bewonersvertegenwoordigers zal de corporatie in gesprek gaan over eventuele overlast, de leefbaarheid in de wijk en de mogelijkheid om terug te keren in de nieuwbouwwoningen.

