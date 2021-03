Beëdiging Sylvana Simons (BIJ1) is historisch: ‘Ik ga naar de Tweede Kamer met een hart vol liefde en hoop’

Een historisch moment voor Sylvana Simons met haar partij BIJ1: zij is de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van kleur ooit in de Tweede Kamer. De vreugde en lovende woorden zijn te zien en horen op een bijeenkomst aan het Lange Voorhout.

Vol liefde en hoop

De bijeenkomst is bedoeld om de toetreding van Simons tot de Tweede Kamer te vieren, als historisch moment in de Nederlandse democratie. Het initiatief is georganiseerd door o.a. BIJ1 en Black Lives Matter Den Haag. ‘Vandaag hebben wij onze stempel gezet en de rest is geschiedenis. Door jullie steun en liefde ga ik naar de Kamer met een hart vol liefde en hoop’, zegt Simons in haar speech.

De eerste zwarte fractievoorzitter

Verschillende aanwezigen, zoals de Haagse Riiziane Golamun van de Haagse afdeling van BIJ1, toonden hun waardering voor Simons’ strijd voor gelijkwaardigheid en inclusie. Op het podium aan het Lange Voorhout is er onder andere gesproken door Mitchell Esajas, antropoloog en co-founder van The Black Archives. ‘Sylvana is de eerste zwarte fractievoorzitter die is gekozen op basis van een partijprogramma waar de strijd voor antiracisme, intersectionaliteit en radicale gelijkwaardigheid op nummer een staat.’

Inclusie en representatie in de Tweede Kamer

‘Vandaag is een historische dag voor ons allemaal. Met de komst van Lisa van Ginneken, Kauthar Bouchallikht en Sylvana Simons in de Kamer vieren wij de eerste stap naar inclusie en representatie’, zegt Devika Partiman, activiste en oprichter van stichting Stem op een Vrouw.

De laatste speech wordt afgesloten met bemoedigende woorden aan Simons door de Surinaamse wintipriesteres Nana Efua: ‘Moeder aarde en voorouders, laat jullie strijdbare geest de energiebron zijn van Sylvana Simons bij dit mooie werk.’

‘Het was prachtig, de energie van vandaag is precies wat wij nodig hebben. Je voelt de verbintenis, liefde en steun aan elkaar. Ik wens Sylvana een mooie tijd toe in de Kamer’, aldus Mima Fadwa, één van de andere aanwezigen op de bijeenkomst.