Bewoners en ondernemers kunnen overlast Scheveningen melden via speciale app

Bewoners en ondernemers die overlast ervaren op Scheveningen, kunnen dit voortaan melden via een speciale app. Met deze applicatie kunnen zij 24 uur per dag melding maken van overlast of een incident. Dat schrijft wethouder Anne Mulder (VVD) woensdag in een plan aan de gemeenteraad. Er is nog geen exacte datum bekend waarop de app kan worden gebruikt, maar de verwachting is dat dit in de loop van april gereed is.

Op dit moment kunnen bewoners en ondernemers de overlast alleen nog telefonisch bij het politiebureau melden of bij de gemeente. Maar een veelgehoorde wens is om een centraal meldpunt in het leven te roepen. De gemeente geeft daar nu gehoor aan.

Een speciale dienst gaat de meldingen via de app of via het informatienummer 14070 verzamelen. Dit telefoonnummer is op drukke momenten tot 23.00 uur ’s avonds bereikbaar en in het weekend. Vervolgens wordt de klacht aan de juiste instantie doorgegeven. De melder krijgt ook te horen wat er met zijn of haar klacht wordt gedaan. De bedoeling is dat niet alleen de problemen op dat moment worden opgelost, maar dat er ook hotspots en trends in beeld komen bij de gemeente. De gemeente verwacht dat deze speciale dienst in de loop van april aan het werk is. De dienst geldt nu nog als proef, die in het najaar wordt geëvalueerd.

Kade langs Eerste Haven en Strandweg dicht bij drukte

Ook het autoverkeer wordt op Scheveningen teruggedrongen. Zo blijven de tijdelijke verkeersdrempels op de Vissershavenweg dit voorjaar en deze zomer liggen. Op de Vissershavenstraat worden 30 km-markeringen en wegversmallingen aangebracht. De kade langs de Eerste Haven wordt bij drukte afgesloten. Er wordt nog gekeken of deze kade het hele strandseizoen kan worden afgesloten, omdat hierdoor straatraces zouden worden ontmoedigd. Ook de Strandweg wordt bij grote drukte afgesloten.

Om de parkeeroverlast te beperken zal de wielklem versneld worden ingezet tussen 1 juni tot en met 30 september. De gemeente overlegt met bewonersorganisatie om te bepalen in welke straten de wielklemmen versneld moeten worden ingezet. Ook het wegsleepbedrijf is hiervan op de hoogte. Zo kunnen foutparkeerders eerder worden weggesleept.

Hogere tarieven voor parkeren op straat

Parkeercontroleurs in scanauto’s zullen sneller en vaker langskomen, om de foutparkeerders op de bon te slingeren. Er komt namelijk een dependance voor het scanteam op Scheveningen, waardoor de scanauto’s sneller ter plekke zijn.

Om de parkeerdruk op straat te verlichten, zet het stadsbestuur in op verlengde venstertijden, hogere tarieven voor parkeren op straat en stevigere handhaving.

‘Voorbode voor de zomer’

Dat de maatregelen hard nodig zijn, bleek ook de afgelopen lentedagen weer. Eind maart kwamen weer veel bezoekers naar de badplaats. Op de Facebook-groep Overlast op Scheveningen kwamen de overlastmeldingen direct weer op gang. ‘Scheurende en ronkende motoren. Hard rijdende auto’s met te grote uitlaten. Voorbode voor de zomer’, schreef Wendy bijvoorbeeld.

Nachtburgemeester Pat Smith sprak zich in een voorspelling op Facebook al uit over de verwachte rommel die de vele bezoekers zullen achterlaten: ‘Vandaag zijn de parken en stranden vol en liggen deze nadat ze door de politie gesloten worden, bezaaid met afval en menselijke uitwerpselen omdat de horeca geen toiletbezoek mag faciliteren en ook geen prullenbakken mogen plaatsen. Dit terwijl ze wel alles alleen verpakt mogen verkopen.’

Het mooie weer leidde ook in februari tot veel bezoekers op Scheveningen, waar ook overlast voor bewoners bij kwam kijken: ‘Er waren ook weer racende auto’s en motoren, ik hoor weer meldingen van intimidatie op de boulevard en je ziet dat er lachgas wordt gebruikt’, vertelde een van de Scheveningers.

‘Voor asociaal gedrag is geen plek’

De overlastmeldingen en incidenten zijn al langer aan de orde. Vorig jaar werd in augustus een verkeersregelaar met een ploertendoder geslagen en was er in november een dodelijke steekpartij op de Pier.

Daarvoor had de gemeente al maatregelen genomen: het stadsbestuur zette eind juni fors meer politieagenten, handhavers en particuliere beveiligers in te zetten om de overlast op Scheveningen de kop in te drukken. ‘Het strand en de boulevard staan voor rust en voor gezelligheid. Omwonenden, strandtenthouders en bezoekers moeten zich daar veilig en op hun gemak kunnen voelen, voor asociaal gedrag is daar geen plek’, zei oud-wethouder Boudewijn Revis.

‘Het was drama en iets beter’

Toch waren parkeergarages waren begin augustus al in alle vroegte vol. Dankzij de inzet van ruim 100 verkeersregelaars, fietscoaches en handhavers plus steun van overige hulpdiensten is de drukte langs de kust van Den Haag, van Scheveningen tot Kijkduin, op alle fronten ‘beheersbaar’ gebleven stelde het stadsbestuur, maar bewoners dachten daar anders over. ‘Het was een weekend met verschillende delen: drama en iets beter, ‘ zei Jill van Calsteren van weekblad de Scheveninger op Den Haag FM na een druk weekend in augustus.

Vrouwenintimidatie

Ook ervaarden vrouwen en jonge meiden overlast rondom de boulevard op Scheveningen: met een protest maakten zij in juli vorig jaar duidelijk dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan intimidatie en bedreigingen. ‘Wij willen onze veiligheid terug’, aldus de demonstranten tijdens het vrouwenprotest..

Luister donderdagochtend naar Haags Bakkie op Den Haag FM voor een gesprek met wethouder Anne Mulder, ondernemer André Triep en Scheveninger Roos Padmos.