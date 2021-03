CDA wil coffeeshops niet zomaar verplaatsen: ‘Als er geen draagvlak is moeten we dat niet willen’

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman vindt het goed te verdedigen dat zijn fractie steun heeft uitgesproken tegen de mogelijke komst van een coffeeshop in Nieuw Waldeck. ‘Ik geef mijn steun aan een wijk die zegt: dat willen we niet. Als er geen draagvalk is moeten we dat niet willen.’

Het spreiden van coffeeshops over de stad is een coalitieafspraak tussen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA. ‘We hebben afgesproken dat te verplaatsen. Daar sta ik nog steeds achter.’ Toch ziet hij een eventuele coffeeshop op de Oude Haagweg niet zitten, daarom tekende hij met zijn fractie de petitie tegen de komst van een coffeeshop. ‘Als je dat wil verplaatsen naar een wijk die nu geen problemen heeft dan maak je het probleem alleen maar groter.’

De petitie is een initiatief van Wijkberaad Nieuw Waldeck. De bewonersorganisatie vreest voor overlast wanneer een coffeeshop zich zal vestigen op de Oude Haagweg. De komst van een coffeeshop is nog geen zekerheid. ‘Er is informatie dat men kijkt naar die locatie, het is nog niet zo dat deze er daadwerkelijk komt. De wijk is er al langer mee bezig om te zeggen dat ze het niet willen.’

‘Er mag ook gekeken worden buiten de stadsgrenzen’

Voor de afgesproken spreiding mag er wat de CDA-er betreft ook buiten de stads worden gekeken naar mogelijkheden. ‘Er mag ook gekeken worden buiten de stadsgrenzen, het Westland bijvoorbeeld’, zo zegt Partiman in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Wat mij betreft moeten we kijken naar plaatsen aan de rand van de stadsgrenzen of erbuiten. Binnen een wijk moet er wel draagvlak voor zijn. Als er geen draagvlak is gaat het CDA er niet voor.’

Hantekening wethouder Hilbert Bredemeijer

In eerste instantie was ook de ondertekening van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) onder de petitie te zien, daarop kwam veel kritiek en woensdag liet Bredemeijer weten zijn handtekening weg te halen. ‘Het commentaar daarop is wel te snappen, dus ik snap zijn stap in deze ook wel’, zegt Partiman. ‘Een wethouder is ook een mens. Je bent natuurlijk wethouder in functie, maar ook mens. Maar ik snap dat hij zo denkt. Als Christendemocraat staan we zo in de wereld, aan de andere kant is ie wethouder heeft hij nu verantwoordelijkheid genomen. En dat is goed dat hij dat gedaan heeft.’