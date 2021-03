Coronavirus: 241 nieuwe besmettingen in Den Haag

Er zijn in Den Haag in de afgelopen 24 uur 241 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat aantal ligt boven het zevendaags gemiddelde van 233 besmettingen per dag. Het aantal nieuwe gevallen is hoger dan dinsdag (227) en vorige week woensdag (205). Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Landelijk zijn er 7684 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december. Vorige week woensdag kreeg het RIVM 7569 meldingen van positieve tests.

Tot nog toe zijn er twee nieuwe ziekenhuisopnames in Den Haag geregistreerd, gisteren kwam het totaal uit op 14 nieuwe COVID-19-patiënten. Er liggen in totaal nu 2334 mensen met corona in het ziekenhuis, daarvan liggen er 681 op de IC. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er werd in Den Haag geen nieuw sterfgeval geregistreerd. Landelijk bezien gaat het aantal sterfgevallen omlaag. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 29 coronapatiënten geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in die periode zijn overleden, omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden geregistreerd. In de afgelopen week zijn 169 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n 24 per dag. Dat is het laagste peil sinds 18 oktober.