Dakloze Andrew geeft hulp aan andere daklozen: ‘Zij hebben het slechter dan ik’

De 40-jarige Andrew uit Litouwen is dakloos en slaapt bij de Kessler Stichting in Den Haag. Desondanks gaat Andrew elke dag op zijn krakkemikkige fietsje de stad in om andere daklozen te voorzien van koffie en soep. Aan zijn fiets hangt een fietstas met twee thermoskannen. In zijn rugtas heeft hij EHBO spulletjes.

‘We kijken er elke dag naar uit dat Andrew langskomt’, vertelt een dakloze man op een bankje vlakbij station Den Haag Centraal aan mediapartner Omroep West. ‘We krijgen koffie en ’s middags soep. Daarbij heb ik een wond aan mijn hand. Andrew betaalt van zijn eigen geld de jodium en verbindt mijn hand.’

‘Ik ben inderdaad zelf ook dakloos’, vertelt Andrew. ‘Ik slaap op dit moment bij de Kessler Stichting. Maar deze mensen gaan niet naar de noodopvang en hebben hulp nodig. Ik wil niet stil blijven zitten, dus ik bezoek ze elke dag. Dit zijn ook mensen, maar vaak worden ze niet gezien.’

Verderop in het park liggen twee mensen op een bankje tussen de dekens en tassen. ‘Ze is ziek’, vertelt de man tegen Andrew. Andrew buigt zich over haar en voelt aan haar voorhoofd. ‘Ze heeft denk ik geen koorts, maar ik kom straks terug met wat extra vitamines voor haar. Wil je misschien koffie?’

‘Hij heeft zelf niets, maar helpt toch al deze mensen’

Iris Zandbergen kwam een paar maanden geleden in contact met Andrew. ‘Ik sprak een zwerver aan op straat, wilde wat geld geven. Tijdens dat gesprek kwam Andrew aangefietst en gaf de zwerver koffie. Ik vroeg wie hij was en wat hij deed. Ik kreeg kippenvel van zijn verhaal. Hij heeft zelf niets, maar helpt toch al deze mensen. Ik vind dat bijzonder,’ vertelt Iris.

Andrew ontvangt een paar honderd euro aan uitkering elke maand. ‘Als ik mijn vaste lasten heb betaald gebruik ik de rest van het geld om boodschappen te halen. Koffie, soep, pleisters, verband. dat soort dingen. Ik probeer elke dag zo’n dertig à veertig daklozen te bezoeken in Den Haag.’

Doneeractie voor Andrew

Andrew fietst op een fiets die kraakt en piept. Daarom heeft Iris een doneeractie opgezet om voor Andrew een nieuwe fiets te regelen. ‘Ik kan natuurlijk niet de wereld veranderen. Maar ik kan er wel voor zorgen dat Andrew zijn werk op een fijne manier kan doen, met goeie spullen. Hij rijdt nu op een gare fiets, zonder remmen. Ik zou hem heel graag een elektrische bakfiets willen geven waar hij al zijn spullen in kan vervoeren.’

‘Daarbij heeft hij ook regenkleding nodig’, gaat Iris verder. ‘Hij draagt elke dag hetzelfde en droogt dit op de verwarming bij de Kessler Stichting. Wat Andrew doet komt uit een goed hart. Ik wil me daarvoor inzetten en hoop dat andere mensen dat ook willen doen.’