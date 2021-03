CDA wil coffeeshops niet zomaar verplaatsen: ‘Als er geen draagvalk is moeten we dat niet willen’

Den Haag hijst als eerste Nederlandse stad transgendervlag

Den Haag heeft woensdagmorgen op de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit als eerste Nederlandse stad de transgendervlag gehesen. Zowel burgemeester Jan van Zanen als emancipatiewethouder Bert van Alphen (GroenLinks) zorgde ervoor dat een lichtroze met lichtblauwe vlag in de mast omhoog ging rond de Hofvijver. De vlag is ook te zien bij het stadhuis en stadsdeelkantoor Escamp.

Tekst gaat verder onder tweet.

Als 1e gemeente hees Den Haag op 31/3 de Transgendervlag. Blauwe & roze staan symbool voor jongens en meisjes & wit voor mensen die zich niet als man/vrouw identificeren, in transitie zitten, intersekse zijn of in proces van geslachtsverandering zitten https://t.co/BbG946EHMT pic.twitter.com/CmOVE4qVrP — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) March 31, 2021

De Internationale Dag van Transgendervisibiliteit is in 2009 in de VS ontstaan om naast de stroom nieuwsberichten over geweld tegen transgender personen ook positief nieuws te brengen. ‘Transgenders verdienen dit’, zei Van Zanen. ‘We hebben de prachtige regenboogvlag, maar dit is ook zeer de moeite waard. Ik hoop dat al die mensen zich hierdoor gesteund weten.’

Tekst gaat verder onder tweet.

De @GemeenteDenHaag hijst als eerste Nederlandse stad de transgendervlag. ‘Ik hoop dat veel mensen zich gesteund voelen’, zegt @jan_vanzanen in West Wordt Wakker. 🎙Erik deed verslag: https://t.co/wyiYauRJv3 pic.twitter.com/TIoM7E24k8 — Jorinda Teeuwen (@JorindaTeeuwen) March 31, 2021

‘Zo mooi dat Den Haag dit doet. Want zichtbaarheid, erkenning, is een levensbehoefte. Vandaag schijnt de zon voor transgenders. Maar er moet op andere dagen nog veel meer gebeuren. Er moet nog veel meer wapperen’, aldus GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink op Twitter.

Vandaag is het niet alleen #TransgenderDay of Visibility, maar ook de dag waarop D66'er @LisaGinneken het allereerste transgender Kamerlid in de Nederlandse geschiedenis wordt! Samen met @RvanAsten en @Sbruines hees ze de transgendervlag aan de Hofvijver.#TDOV pic.twitter.com/E9dtglcEdi — D66 Den Haag (@D66DenHaag) March 31, 2021

Foto: Valerie Kuypers