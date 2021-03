CDA wil coffeeshops niet zomaar verplaatsen: ‘Als er geen draagvalk is moeten we dat niet willen’

Meer gezinnen vroegen in 2020 hulp bij dreigende dakloosheid

Er zijn in het afgelopen jaar meer gezinnen geweest die bij de gemeente om hulp hebben gevraagd vanwege problemen en dreigende dakloosheid. In 2020 werd door 421 gezinnen hulp gevraagd, in 2019 betrof het 350 gezinnen. Dat laat wethouder Bert van Alphen weten. Het stadsbestuur laat weten dat er dit jaar verder wordt samengewerkt met Villex en Stichting Noodopvang Haaglanden om meer gezinnen in woningen te kunnen opvangen.

De coronacrisis heeft ook een zichtbare impact gehad op de maatschappelijke opvang, de druk op de opvang is toegenomen. Zoveel mogelijk daklozen werden opgevangen gedurende de lockdown. Momenteel worden ongeveer 280 mensen opgevangen in verschillende tijdelijke locaties in de stad. Ook de COVID-zorglocatie voor dak- en thuisloze patiënten aan de Henri Faasdreef (Leidschenveen) wordt nog steeds gebruikt en heeft vorig jaar 56 mensen opgevangen.

In het afgelopen jaar hebben 4268 mensen zich gemeld bij het Daklozenloket. De verwachting van het stadsbestuur is dat de uitbraak van het coronavirus er voor zal zorgen dat dat aantal nog toeneemt. Het aantal huisuitzetting is afgelopen jaar gedaald van 88 in 2019 naar 24 in 2020.