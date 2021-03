Potentiële ADO-koper Cosinus haalt ook tweede deadline niet

Het Nederlands/Zwitsers bedrijf Cosinus heeft ook haar tweede deadline in de aankoop van ADO Den Haag niet gehaald. Dat melden bronnen rond de Haagse club aan mediapartner Omroep West. De termijn verliep afgelopen maandag. Een week eerder op vrijdag lukte het Cosinus voor het eerst niet.

En zo kabbelt de overname verder. En dat is opmerkelijk, want in een eerder stadium bereikte United Vansen al een mondeling akkoord met het Amerikaanse Otium Group. De bekendmaking van de betalingsproblemen in Nederland zorgde echter voor druk op de ketel, waardoor UVS, ondanks een mondeling akkoord, toch een deurtje verder keek.

Dat was de reden dat Cosinus aan tafel kwam bij de Chinese grootaandeelhouder Wang Hui. De investeringsmaatschappij zocht, terwijl het in onderhandeling was met China, naarstig naar partijen die de aankoop van ADO Den Haag wilden meefinancieren. Tot tweemaal toe werd de deadline niet gehaald.

Mondeling akkoord

Na het missen van de eerste deadline schakelde United Vansen achter de schermen weer terug naar het Amerikaanse Otium Group. Ondanks de tweede kans van Cosinus zijn de Amerikanen alweer een week ‘in the lead’. Inmiddels praten de Amerikanen en Chinezen weer inhoudelijk over de verkoop van ADO Den Haag. Het mondelinge akkoord moet nu omgezet worden in een schriftelijk akkoord.

De verkoop van United Vansen ligt gecompliceerd. Zo kwam Follow The Money afgelopen weekend met een artikel naar buiten dat er mogelijk een celstraf boven het hoofd van grootaandeelhouder Wang Hui hangt.

Gevolgen familie Wang

‘Als je de club met verlies verkoopt, ben je flink de sjaak. United Vansen gaat ADO Den Haag niet verkopen voor die 20 miljoen euro die ze erin gestoken hebben’, vertelde Follow The Money-journalist Pepijn Keppel afgelopen zaterdag in Radio West Sport.

‘Er is een reële kans dat de familie Wang daar de gevolgen gaat ondervinden. Tenzij zij zulke goede banden hebben met de Chinese president, dat dat niet gebeurt. Omdat deze mensen heel erg nodig zijn.’