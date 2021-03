PvdA wil onderzoek naar mogelijk gedupeerde bijstandontvangers

De Haagse PvdA wil dat het stadsbestuur in kaart gaat brengen of er ook in Den Haag bijstandontvangers met schulden zijn waarbij beslag is gelegd op meer geld dan wettelijk toegestaan. De partij heeft er vragen over gesteld aan wethouder Bert van Alphen.

Dit weekend werd duidelijk werd dat ruim 10.000 ontvangers van bijstand door een fout bij ruim 200 gemeenten hier slachtoffer van zijn geworden. Doordat een vakantietoeslag door gemeenten niet werd doorgegeven konden schuldeisers meer geld opeisen dan toegestaan is, het gaat daarbij om tientallen euro’s op maandbasis.

Mocht dit in Den Haag ook spelen dan wil de PvdA dat het stadsbestuur een rol pakt om ervoor te zorgen dat deze mensen hun geld terugkrijgen.