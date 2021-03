Taxidienst Bolt gaat ook in Den Haag concurrentie aan met Uber

De Europese taxidienst Bolt is na onder meer Amsterdam en Rotterdam vanaf vandaag ook actief in Den Haag. De taxidienst is in juli van dit jaar begonnen met het aanbieden van taxiritten in Nederland. De dienstverlener zegt met de lancering van haar dienst in onze stad tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar alternatieve vormen van mobiliteit en de wens voor vermindering van de autodichtheid in de stad. Met haar ritten gaat Bolt de concurrentie aan met onder meer Uber.

‘Den Haag heeft de grootste autodichtheid van Nederland en de afstand tussen de wijken is groot, waardoor de Hagenaar snel naar de eigen auto grijpt en de stad langzaam dichtslibt. Door de diensten van Bolt beschikbaar te maken in Den Haag, hopen we een alternatief vervoermiddel aan te bieden waarbij de inwoners minder afhankelijk hoeven te zijn van het bezit van een eigen auto’, zegt Lars Speekenbrink namens Bolt.

Vanaf vandaag zullen een paar honderd chauffeurs in Den Haag beschikbaar zijn voor een rit. Bolt verwacht dat de vraag naar (deel-)mobiliteit zal toenemen wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld. ‘Door nu te lanceren kunnen we de chauffeurs al een extra inkomstenstroom geven in deze moeilijke tijd en werken we samen aan de groei van alternatieve vervoersopties in de stad.’ Door middel van een app kunnen passagiers een premium, xl, economy of protect-rit boeken.