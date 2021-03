Zorgmedewerkers mogen na april niet meer gratis op straat parkeren

De tijdelijke parkeerregeling die ervoor zorgt dat zorgverleners hun auto gratis op straat mogen parkeren stopt per 30 april. Omdat het reizen met het ov nu weer is verbeterd en het zorgpersoneel gevaccineerd kan worden is er geen noodzaak om de tijdelijke regeling te verlengen laat een woordvoerder van wethouder Robert van Asten weten.

De regeling was in het leven geroepen om zorgpersoneel, dat normaal gesproken gebruikmaakt van het openbaar vervoer, de mogelijkheid te geven om met de auto te gaan. In het begin van de coronacrisis reed ook het ov minder in de stad.