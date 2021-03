Wethouder Bredemeijer haalt handtekening tegen komst coffeeshop in Nieuw Waldeck weer weg

Een dag nadat zijn handtekening te zien was onder een petitie tegen de komst van een coffeeshop op de Oude Haagweg in Nieuw Waldeck heeft wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) zijn handtekening weg laten halen. ‘Als lid van het Haagse college van burgemeester en wethouders had ik niet mijn handtekening moeten zetten onder een petitie die zich verzet tegen de mogelijke komst van een coffeeshop in Nieuw-Waldeck. Ik heb mijn handtekening weg laten halen’, zegt hij op Twitter.

Bredemeijer laat via het sociale medium weten dat hij de petitie als lid van het stadsbestuur niet had moeten tekenen. ‘Ik sta uiteraard achter het coalitieakkoord waarin we met verschillende maatregelen de overlast van coffeeshops voor bewoners en ondernemers willen tegengaan. Zoals het verplaatsen van coffeeshops uit gebieden met overconcentratie.’

Binnen de coalitie was onder meer GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns niet te spreken over de steun die de wethouder met zijn ondertekening gaf aan het tegengaan van een coffeeshop in Nieuw Waldeck. Ook Dennis Groenewold van D66 vond het onbegrijpelijk.

De petitie is een initiatief van Wijkberaad Nieuw Waldeck. De bewonersorganisatie vreest voor overlast wanneer een coffeeshop zich zal vestigen op de Oude Haagweg. In de buurt van de beoogde locatie is een voetbalkooi te vinden, evenals scholen en zorginstellingen. De ondersteuning van de hele CDA-fractie is nog wel onder de petitie te vinden.