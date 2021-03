Zestienjarige Hagenaar opgepakt voor dodelijke steekpartij Julialaantje

Een 16-jarige Hagenaar heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld voor de dodelijke steekpartij aan het Julialaantje in Rijswijk. Dat meldt mediapartner Omroep West. De verdachte zou de 26-jarige Armando in zijn rug hebben gestoken. Het slachtoffer overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

De Hagenaar is direct aangehouden en zit vast in alle beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij het fatale incident.

De 16-jarige meldde zich dinsdagavond nadat er beelden van een verdachte werden getoond in Team West en Opsporing Verzocht. De recherche ontving twintig nieuwe tips na de uitzendingen. In verband met het verdere onderzoek en omdat de verdachte minderjarig is deelt de politie op dit moment geen verdere informatie over het onderzoek.