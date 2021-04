Bewoners en strandtentondernemers blij met actieplan Scheveningen: ‘We voelen ons gehoord’

Bewoners en strandtentondernemers zijn blij met het actieplan voor Scheveningen. Afgelopen zomer was er veel overlast op mooie stranddagen. De gemeente heeft nu een actieplan gemaakt. ‘We zijn nu wel onder de aandacht en er is echt al iets veranderd’, merkte strandtenteigenaar André Triep de afgelopen dagen tijdens het mooie weer. ‘Ondernemers voelen zich meer gehoord.’

In het actieplan is er meer aandacht voor extra handhaving. Daarnaast staat er in het plan dat wegen worden afgesloten als het te druk wordt, komt er een speciale app om overlast te melden en gaan de parkeertarieven omhoog.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij dat er maatregelen komen die samen met de bewoners zijn opgesteld. ‘Ook fijn dat er op ons aandringen een centraal meldpunt komt’, zegt raadslid René Oudshoorn. ‘Alleen willen we de uitwerking nog wel eerst zien, gisterenavond was het alweer een zooitje op Scheveningen, tot ver na de avondklok bleef het onrustig op de boulevard.’

Overlast melden via app

Bewoners en ondernemers die overlast ervaren op Scheveningen, kunnen dit voortaan melden via een speciale app. De melder krijgt te horen wat er met zijn of haar klacht wordt gedaan. De bedoeling is dat niet alleen de problemen op dat moment worden opgelost, maar dat er ook hotspots en trends in beeld komen bij de gemeente. De app is waarschijnlijk in de loop van de april te gebruiken.

‘Met de app krijgt de gemeente een beter beeld waar en hoe vaak de overlast voorkomt. Nu zijn mensen nog minder bereid om overlast te melden omdat ze denken dat er toch niks mee gebeurt’, vertelt bewoonster Roos Padmos in het radioprogramma Haags Bakkie. Volgens Padmos moet wel goed gekeken worden naar wat wel en geen overlast is. ‘Als je bijvoorbeeld lastig gevallen wordt als meisje vind ik dat ook echt een melding waard waar direct op geageerd moet worden.’ Daarbij zou cameratoezicht ook helpen. ‘Dan zien mensen achter een bureau meteen of ze er nu heen moeten, over een kwartier of dat ze eerst afgaan op een andere melding.’

Foto: Roos Padmos

Wegen afsluiten bij drukte

Ook het autoverkeer wordt op Scheveningen teruggedrongen. Zo blijven de tijdelijke verkeersdrempels op de Vissershavenweg dit voorjaar en deze zomer liggen. Op de Vissershavenstraat worden 30 km-markeringen en wegversmallingen aangebracht. De kade langs de Eerste Haven en de Strandweg worden bij drukte afgesloten.

Wat betreft het afsluiten van wegen ziet Triep nog wel wat obstakels. Wanneer bewoners het te druk vinden en de straten willen laten afsluiten is dat voor ondernemers weer minder goed, aldus Triep.

‘Het showen van auto’s en dat rondjes rijden moeten er uit’

Maar wat voor de strandtentondernemer echt een doorn in het oog is, is het racen op Scheveningen ‘Het showen van auto’s, daar moeten ze iets tegen doen. Want die komen niet bij ons besteden en bewoners hebben er alleen maar overlast van.’ Triep ziet meer iets in het afsluiten van de boulevard. Wie heeft gereserveerd bij een strandtent zou dan wel daar kunnen parkeren. ‘Dat rondjes rijden moet er uit.’

Padmos sluit zich daarbij aan. Zij vindt het afsluiten van de Strandweg een mooi begin. ‘Zeg dan: op deze mooie dag is de Strandweg van ’s ochtends tien tot ’s avonds tien afgesloten. En kijk dan ook naar andere straten van Scheveningen, want mensen willen zo dicht mogelijk parkeren.’ De handhavers die je er vervolgens neerzet moeten volgens Padmos dan ook stevig in hun schoenen staan.

Foto: André Triep

Parkeren

Ook zijn er plannen wat betreft het parkeren. Scanauto’s komen vaker langs en de wielklem wordt eerder ingezet tijdens de zomermaanden. Foutparkeerders kunnen dan sneller worden weggesleept.

Om de parkeerdruk op straat te verlichten, zet het stadsbestuur in op verlengde venstertijden, hogere tarieven voor parkeren op straat en stevigere handhaving.

Daarnaast wil de gemeente dat mensen die naar het strand komen elders gaan parkeren en vervolgens met het openbaar vervoer naar het strand komen. Volgens Padmos en Triep werkt dat alleen voor mensen die een paar dagen naar Scheveningen komen. Triep sluit zich daarbij aan: ‘Als je een hapje gaat eten op Scheveningen dan wil je gewoon op Scheveningen parkeren’.

