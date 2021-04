Van een robothond bij de politie tot meeuwen afschieten: let op, het is weer 1 april

Ooievaarspashouders krijgen korting op startbewijs CPC Loop

Het is dit jaar mogelijk voor houders van de Ooievaarspas om met korting een startbewijs voor de NN CPC Loop aan te schaffen. De korting is geldig voor individuele afstanden. De PvdA had vragen gesteld over de kosten voor een startbewijs nadat duidelijk werd dat de hardloopwedstrijd later in het jaar zal plaatsvinden, zij sprak van hoge deelnameprijzen.

Het stadsbestuur liet in haar antwoord weten dat de deelnameprijzen voor de CPC Loop vergelijkbaar of lager zijn in vergelijking met andere hardloopwedstrijden. Toch is er opnieuw contact geweest met de organisatie. Daardoor kunnen mensen met een Ooievaarspas 50% korting krijgen.

(1/2) 🙏Gelukt! Na jaren aandringen komt er eindelijk regeling om mensen met kleine beurs mee te laten doen aan @CPCLoopDenHaag! 🏃🏽‍♂️ Maar, belofte maakt schuld en dus zal ook ik dit jaar voor het eerst meelopen! Hoeveel KM denk jij dat ik ga meedoen? Vul de pol in 👇😊 pic.twitter.com/e4omcYsAHd — Samir Ahraui (@samirahraui) March 31, 2021

Het evenement, dat normaal gesproken in maart plaatsvindt, zal vanwege de coronacrisis eenmalig naar het najaar verschoven worden. De 46ste editie van de loop wordt gehouden op zondag 26 september.