Politieagent met vuist in zijn gezicht geslagen tijdens controle op Scheveningen

Een politieagent is woensdagavond in zijn gezicht geslagen toen hij een scooterrijder wilde aanhouden die onder invloed over de stoep reed. De scooterrijder en een vriend, die de aanhouding probeerde te voorkomen, van hem zijn opgepakt. De agent heeft aangifte gedaan, schrijft de politie.