The Hague Royals verslaat Aris Leeuwarden: 72-49

The Hague Royals heeft donderdagavond een winning streak van twee wedstrijden weten realiseren. In het eerste kwart had de Haagse formatie geen pardon met Aris Leeuwarden: 17-4. Aris Leeuwarden kwam daarna wel iets beter in het spel, maar moest elk kwart aan The Hague Royals laten, ook al waren de verschillen klein. Na het laatste fluitsignaal gaf het scorebord 72-49 in het voordeel van de formatie van Bert Samson aan.

Voor de derde keer dit seizoen treffen de Royals Aris Leeuwarden. Waar in de voorgaande twee edities beide wedstrijden met respectievelijk 18 en 20 punten verschil verloren gingen tegen de Friezen zinspeelde de Haagse ploeg op sportieve wraak. Aris die het seizoen noodgedwongen af moeten maken zonder de geblesseerde Jean-Victor Mukama, die niet langer bij de club is evenals Craig Osaikhwuwuomwan. Twee key players die zich zeker laten voelen.

Het balbezit wordt direct gewonnen door Tim Troussel die direct ‘aan’ is en halverwege het eerste kwart al op 9 punten staat wat coach Naciri van de Friese ploeg tot een Time Out dwingt met een stand van: 11-2. Vervolgens is het de Poolse Hagenees Piotr Pandura die de Friezen nog meer pijn doet en de stand naar 13-2 tilt. Dan is het de Griekse reus (2.18) Giannis Dimakopoulos die vanaf de vrije worp lijn wat terug kan doen maar als hij drie vrije worpen op rij mist is de misère in het eerste kwart voor Aris Leeuwarden daar: 17-4.

Het tweede kwart graait Eric Kibi brutaal de bal uit de handen van de Griek Dimakopoulos trekt en direct een lekker shotje raak ploft voor: 19-4. Als Bart Bijnsdorp met een fraaie hand switch zijn lay up verzilvert is het inmiddels: 23-9. Als Björn de Vries vervolgens een fraai jumpshot scoort voor: 25-15 sluipt de Friese ploeg terug in de wedstrijd. De Haagse floorleader Kumelis laat vervolgens zijn inmiddels fameuze floatertje los wat het verschil weer op 14 punten brengt. Achter de driepuntlijn is er op dat moment een volledige wapenstilstand, waar Aris 12 pogingen doet en niet scoort doen de geel-groenen 8 pogingen zonder enig succes. Beide ploegen gaan aan een Haags bakkie met een ruststand van 31-15.

Het eerste drietje voor Aris komt in de persoon van de Vries: 34-22 waar Kumelis het derde kwart opende met een bommetje. Deividas ‘the quarterback’ Kumelis (10 ASS) komt dan door met een prachtige pass op Bijnsdorp die het buitenkansje niet kan laten liggen en de stand naar 42-26 tilt. Als De Vries tot overmaat van ramp tegen een Friese technische fout oploopt vanwege commentaar op z’n teamgenoten (?) is de avond voor Aris Leeuwarden er een om snel te vergeten. Captain bij Aris Sjoerd Koopmas knalt nog een drietje raak 46-31 en daarmee zijn de wapenfeiten aan Friese zijde wel benoemt en eindigt het derde bedrijf in: 54-32.

Het vierde kwart laat The Hague Royals bij tijd en wijle fraaie staaltjes basketbal zien en zijn de mannen van Bert Samson los. Casey Lopes schiet een drietje raak om vervolgens als Allen Iverson in z’n beste dagen zin lay up af te ronden. Troussel mist een dunk en loopt lachend terug wat kenmerkend is voor het verdere verloop van de wedstrijd. Dan is het gallery play van The Hague Royals in de persoon van Alhassan Barrie die wél fraai raak dunkt: 67-42. Als diezelfde Barrie even later ook nog de laatste punten op het bord schiet middels een drietje is daar de revanche: 72-49. Een prima prestatie van de mannen uit de residentie die zaterdag alweer aan moeten treden tegen het al geplaatste Yoast United eveneens in het Haagse Zuiderpark waar ook nog wel wat prestige op het menu staat.