Van een robothond bij de politie tot meeuwen afschieten: let op, het is weer 1 april

Je veter zit los! Het is een van de meest klassieke 1 aprilgrappen. En hij werkt, want het kan gewoon waar zijn. Tegenwoordig zijn de grappen origineel en geraffineerd. Wij verzamelden wat nieuwsberichten waarvan wij vermoeden dat het een 1 aprilgrap is. En lees ook in welke grap onze redactie trapte. Kortom: let vandaag goed op en geloof niet echt bericht dat je voorbij ziet komen.

Politierobothond geprogrammeerd met aanhoudingstechnieken

Politie Basisteam Zuiderpark kwam met de aankondiging van een robothond die ingezet zou worden bij geluidsoverlast en overlast gevende jeugd.

Vanaf morgen hebben wij van bureau Zuiderpark de beschikking over een robothond. De hond is voorzien van een camera en microfoon en is geprogrammeerd met diverse aanhoudingstechnieken. Klik op het linkje hieronder voor het hele bericht.https://t.co/m7unshAHny#politie #toys pic.twitter.com/KGdD7QRZfT — Politie Basisteam Zuiderpark (@PolZuiderpark) March 31, 2021

Zoals jullie in onze post van gisteren (https://t.co/m7unshAHny) konden lezen kwamen wij met de Robot Politiehond.

Helaas, inderdaad was het een 1 april grap en krijgen wij de robot niet aan ons bureau.

Maar hij bestaat wel degelijk!

Bekijk ons bericht op: https://t.co/ALNSskuS26 pic.twitter.com/yqJCEFX0Cv — Politie Basisteam Zuiderpark (@PolZuiderpark) April 1, 2021

Wel is het zo dat politieteams gebruikmaken van een robothond: er werd er eerder een ingezet om onderzoek te doen naar een drugslab.

Meeuwen en ratten afschieten met een luchtbuks

Word jij soms ook helemaal gek van meeuwen die de vis uit je hand stelen of de vuilniszakken openscheuren? De Haags VVD heeft er iets op gevonden en zegt het idee vandaag in de commissievergadering voor te leggen. Vandaag…

De Haagse VVD is de ratten- en meeuwenoverlast zat. @AYillmaz zal daarom tijdens de commissievergadering van vandaag vragen om de inzet van grof geschut in onze strijd tegen deze overlastgevende dieren. https://t.co/thiGBSw9L7 #overlast #meeuwen #ratten #jagen pic.twitter.com/ZhtS5zaIv2 — Haagse VVD (@VVDDenHaag) April 1, 2021

Corvee lijkt me niet het juiste woord. Maar inderdaad, 1 april 🤪. Maar het is een “geintje met een seintje”, want de Haagse VVD vindt dat er nog wel tandje bij kan in strijd tegen ratten- en meeuwenoverlast. — Frans de Graaf (@Frans33) April 1, 2021

Oud-nachtburgemeester Sjoerd verhuist naar Gelderland

Oud-nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch presenteert op Instagram zijn eerste boek: ‘Drank, drugs en vrouwen. Je kan beter kippen houden’. Sjoerd vertelt dat hij zich volledig op het schrijven gaat storten en daarom naar een boerderij in Gelderland verhuist.

Schevenings zand het beste van de wereld

Last but not least, trapte de redactie van Den Haag FM dinsdag al in een 1 aprilgrap van Beachclub Indigo. Zij zouden een zakje zand hebben opgestuurd naar een gerenommeerd onderzoeksbureau in Amerika (het bestaat, we hebben het gecheckt!) Uit het onderzoek zou blijken dat ons Scheveningse zand boordevol mineralen zit en nauwelijks schimmels en bacteriën bevat. Supergezond zand dus!

Foto: Sebastian Staines

De mail van Indigo zag er zeer professioneel uit en contactpersoon Sjoerd (die van die verhuizing naar Gelderland) vertelde er enthousiast over aan de telefoon.

Wij trapten er vol in! Gelukkig hebben we er daarna ook hard om gelachen.