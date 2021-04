Een oude rosmolen of glaszegel: het centrum is een schatkamer voor archeologen

Op de hoek van het Spui en de Gedempte Gracht doen archeologen onderzoek naar de geschiedenis van Den Haag. Tijdens hun opgravingen zijn ze al meerdere bijzondere objecten tegengekomen. Zo kwamen ze onder meer een oude rosmolen en glaszegel tegen. “We willen de ongeschreven geschiedenis in beeld brengen”, zegt projectleider Andjelko Pavlovic.

De oude rosmolen is bijzonder omdat het volgens archeoloog Monique van Veen de eerste keer is dat het zware object in Den Haag wordt gevonden. Een rosmolen werd vroeger gebruikt om materiaal te vermalen. “Dat werd aangedreven door paarden (ander woord voor ros)”, zegt Van Veen. Pavlovic is enthousiast over de glaszegel die ze in de beerput (vroeger een afvalput) hebben gevonden. “Aangezien de Hollandse Leeuw erop staat, heb ik het vermoeden dat dit een bestelling is geweest van de Staten van Holland. De toenmalige regering.”

Dat de archeologen opgravingen kunnen doen in het centrum komt omdat er op de hoek van het Spui en de Gedempte Gracht nieuwe woningen gebouwd worden. Tussen het slopen en herbouwen hebben de archeologen nu de kans om meer te weten te komen over de historie van de plek. “We gaan nog dieper, dan komen we meer houten palen tegen. Het is voor ons een schatkamer. Zo vaak wordt er, onder de rook van het stadhuis, niet gebouwd”, zegt Pavlovic.

Puzzel

Opgravingen zoals deze wil de gemeente Den Haag beter in kaart brengen en beter op de kaart zetten. Dat staat in de nieuwe erfgoedvisie die wethouder Robert van Asten (D66) deze week presenteerde. “We gaan verhalen ophalen. Dan beginnen we in stadsdelen en hebben we echte themajaren”, zei Van Asten eerder op Den Haag FM. Pavlovic kan haast niet wachten om meer te weten te komen over de geschiedenis van de stad. “Het is eigenlijk een soort puzzel.”