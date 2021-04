Gloednieuwe parkeergarage vrijwel leeg, nieuwe bewoners zetten auto massaal op Leyweg

Bewoners van de appartementen van de nieuwe buurt De Schoone Ley in Leyenburg, hebben ten onrechte een parkeervergunning aangevraagd. Het was de bedoeling dat de nieuwe bewoners van de complexen bij het HagaZiekenhuis zouden gaan parkeren in de ondergrondse parkeergarage. Het wijkberaad Leyenburg baalt: ‘De gemeente beloofde dat de parkeerdruk in de wijk zou afnemen, maar het tegendeel blijkt waar.’

Al jaren is de parkeerdruk in de wijken rondom het HagaZiekenhuis hoog, aldus het wijkberaad. Na veel gesprekken met buurtbewoners heeft de gemeente in twee buurten betaald parkeren ingevoerd vanaf 13.00 uur. Met de komst van De Schoone Ley zou de parkeerdruk in de wijk afnemen, beloofde de gemeente aan het wijkberaad.

‘Het tegendeel blijkt waar. De torenhoge parkeerdruk is niet gezakt, maar toegenomen. De garage is klaar maar personeel en bezoekers van het ziekenhuis blijven in de woonwijk parkeren’, aldus Ineke Dijkstra van de werkgroep Parkeren Oud-Leyenburg. Daarbij kiezen ook de nieuwe bewoners van de appartementencomplexen niet voor de garage. ‘Bewoners van de nieuwbouw melden dat de parkeergarage helemaal niet volstaat. Men vindt de tarieven te hoog!’

Parkeervergunningen

‘De eis bij de bouw van deze huizen was het kunnen parkeren op eigen terrein, zodat het bouwplan de parkeerdruk in de omgeving niet verhoogt’, aldus de gemeente. Nu blijkt toch dat een aantal mensen een parkeervergunning heeft aangevraagd, laat de woordvoerster van wethouder Robert van Asten weten na vragen daarover van Den Haag FM.

‘Deze aanvragen kunnen op dit moment niet formeel worden geweigerd. De gemeente bekijkt nu welke maatregelen er mogelijk zijn om te voorkomen dat de bewoners van De Schoone Ley hun auto’s parkeren waar dat niet de bedoeling is’, aldus de gemeente. Om hoeveel parkeervergunningen het precies gaat, is nog niet duidelijk, dat zoekt de gemeente nog uit.

De nieuwbouw De Schoone Ley | Beeld: Heijmans

Ondergrondse parkeergarage

De Schoone Ley bestaat uit 610 koop- en huurwoningen. Sommige woningen hebben een eigen parkeerplaats. Aan de kant van het HagaZiekenhuis staat een complex met 48 appartementen. ‘Parkeren kan makkelijk en snel in de garage onder het groene binnenterrein’, staat er op de site van het bouwproject.

Bewoners die gebruik willen maken van de ondergrondse parkeergarage moeten daar een abonnement voor kopen. ‘De parkeerplek zit niet inbegrepen bij de woning’, aldus Frisia Makelaars, betrokken bij het woningproject.

De parkeergarage is in beheer van APCOA PARKING. Een parkeerabonnement bij APCOA kost 103,31 per maand voor de ondergrondse garage. Ter vergelijking: een parkeervergunning in Den Haag kost 64,80 euro per jaar.

Bron: website APCOA

‘Bewoners zijn de dupe’

Dijkstra is niet te spreken over de gemeente: ‘De gemeente voert een heel slecht parkeerbeleid en de bewoners zijn de dupe’. Volgens Dijkstra heeft de gemeente de bewoners niet eerlijk ingelicht en verstrekt nu toch parkeervergunningen aan nieuwkomers van De Schoone Ley. ‘Terecht dat men hier boos over is.’

‘De gemeente Den Haag kiest ervoor om zoveel mogelijk hoogbouw te realiseren met zo weinig mogelijk of helemaal geen parkeerplaatsen. Men moet maar gebruik maken van het openbaar vervoer of de fiets nemen. Alsof dat de oplossing is…Bij De Schoone Ley dus niet’, zegt Dijkstra.