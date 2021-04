Haagse literatuurprijzen voor Guus Kuijer, Maud Vanhauwaert, Anjet Daanje en Piet Gerbrandy

Tijdens een online programma op Literatuurmuseum.nl zijn donderdagavond de Haagse literatuurprijzen uitgereikt. Guus Kuijer ontving de Constantijn Huygens-prijs voor zijn omvangrijk, eigenzinnig oeuvre van een constant hoog niveau. Voor haar bundel Het stad in mij ontving Maud Vanhauwaert de Jan Campert-Prijs. Aan Anjet Daanje is de F. Bordewijk-prijs toegekend voor haar roman De herinnerde soldaat en aan Piet Gerbrandy de tweejaarlijkse J. Greshoff-prijs voor zijn essaybundel Grondwater.

Het Literatuurmuseum organiseert de toekenning en uitreiking van de Haagse literatuurprijzen. Gewoonlijk worden deze prijzen van de Haagse Jan Campert-Stichting tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt, maar dit keer reikte de Haagse wethouder Robert van Asten (D66) de prijzen symbolisch uit tijdens een online uitzending.

Philip Huff sprak op iconische Haagse locaties via Zoom met de winnaars; Hassnae Bouazza en Splinter Chabot gingen in het Literatuurmuseum in gesprek over de boeken van de bekroonde auteurs en Ester Naomi Perquin bracht een ode aan Kuijer.

Met de Constantijn Huygens-prijs wordt niet alleen Kuijers’ jeugdliteratuur bekroond, maar ook zijn boeken voor volwassenen. Tijdens de uitzending vertelde Kuijer deze erkenning heel leuk te vinden. Ook op die boeken is hij trots, behalve op de eerste drie. ‘Ik wilde vanaf mijn veertiende schrijver worden en dacht dat je allemaal droefgeestige dingen moest schrijven. Cynisch ook. Misschien dat ik dat geloof in de eerste drie boeken nog had. Op een bepaald moment ben ik van dat geloof afgevallen. Je kunt ook goede boeken schrijven op een vrolijke toon.’

Dat hij de liefde van zijn leven op zijn dertigste ontmoette, droeg zeker bij aan dit inzicht. Hij noemt zich vanaf die leeftijd een gelukkig mens met een gelukkig leven. En dat heeft geresulteerd in een indrukwekkend, vernieuwend oeuvre voor jong en oud.