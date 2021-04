Een oude rosmolen of glaszegel: het centrum is een schatkamer voor archeologen

Paastips: dit kan je dit weekend doen tijdens Pasen

Eieren zoeken, een stadswandeling of SUPpend de stad door. Tijdens het Paasweekend is er – ondanks de coronacrisis – genoeg te doen in de stad. Wij zetten een aantal tips voor je op een rij.

Let uiteraard wel op de coronamaatregelen en de drukte.

Goede Vrijdag wordt Beste Vrijdag in het PAARD

Het Paasweekend wordt op Goede Vrijdag afgetrapt met een vier uur durende livestream van het PAARD.

Op de Zoom-hotline komen gasten langs als DI-RECT en Dario Goldbach. Op de podia van het PAARD staan acts als Froukje, GIAN, Mama Africa, Dyzack en Antilounge. De show begint om 21.00 uur.

Paaseieren zoeken bij Villa Ockenburgh

Wie liever de buitenlucht in wil kan op Landgoed van Ockenburgh op zoek naar 12 paaseieren. Weet jij ze te vinden? Aan het eind van de zoektocht is er nog een lekkere paasprijs.

Het eieren zoeken kan zaterdag, zondag en maandag tussen 10.00 en 13.00 uur. Leuk voor kinderen tussen de 3 en 10 jaar, maar iedereen is welkom.

Eieren verstopt in de hele stad

Wie een groter speelveld wil kan de eierenspeurtocht doen van The Hague Finest. Zaterdag en zondag liggen tussen 12.00 en 17.00 uur twaalf beschilderde eierdozen verstopt in de stad. Elk uur geeft de organisatie op Instagram een nieuwe hint over de volgende locatie.

De dozen zijn beschilderd door artiestenduo SOGOshow. Kleine hint: je vindt de eieren op plekken waar SOGOshow werk heeft staan, of op locaties die aan hen refereren.

SUP Tour

Wie het aandurft om met dit weer te gaan SUPpen kan een tour doen over het Haagse water. Kinderen kunnen vanaf zondag bij Sup Binckies weer lessen volgen.

Stadswandeling

Blijf je liever op het droge, dan kan je via Stadswandeling070 een wandeling langs horecazaken doen. Stadswandeling070 heeft dit paasweekend verschillende wandelingen klaarstaan. Doe bijvoorbeeld de Street Art route in het centrum of op Scheveningen. Of kies voor de Verboden Vruchten-wandeling of de Binckhorst en Oud Voorburg.