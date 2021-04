Spuigasten over oude en nieuwe Tweede Kamer met Pieter Grinwis en Martin Wörsdörfer

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag aandacht besteed aan de oude en nieuwe Tweede Kamer, maar ook aan de overeenkomsten en verschillen met het raadslidmaatschap in Den Haag. Te gast zijn oud-Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) en het nieuwe Tweede Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie), die beiden ook oud-raadslid zijn geweest in Den Haag.

De nieuwe Tweede Kamer is beëdigd. Alle Kamerleden legden de eed of belofte af. Onder hen zijn 58 mensen die nog niet eerder in de Kamer hebben gezeten. Twee Kamerleden stappen over uit de Haagse gemeenteraad: Hanneke van der Werf (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie).

Eerder deze week heeft de Tweede Kamer afscheid genomen van de Kamerleden die niet terugkeren. Ze hadden bij de verkiezingen van twee weken geleden te weinig stemmen gehaald, of stonden niet meer op de kandidatenlijsten. Het gaat om 68 mensen, onder wie meerdere uit Den Haag, zoals Martin Wörsdörfer (VVD), Wytske Postma (CDA), Chris van Dam (CDA), Niels van den Berge (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA).

Hoe kijkt oud-Kamerlid Wörsdörfer naar zijn periode op het Binnenhof? En welke verbanden ziet hij met het raadslidmaatschap in Den Haag? En wat verwacht Kamerlid Pieter Grinwis van zijn Kamerlidmaatschap? Wörsdörfer en Grinwis zijn beiden te gast in Spuigasten.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B.

Podcast