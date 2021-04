Een oude rosmolen of glaszegel: het centrum is een schatkamer voor archeologen

Winteropvang voor daklozen gaat na Pasen drie nachten open

Na een paar heerlijke lentedagen met 20 graden is het nu weer een stuk kouder. Daarom gaat vanaf maandag voor drie nachten de winterkouderegeling weer open, aldus de gemeente. In die nachten wordt het slechts 0 tot 3 graden.

Van maandagavond 5 tot en met donderdagochtend 8 april kunnen dak- en thuislozen tussen 18.00 uur en 9.00 uur terecht bij de opvanglocatie aan de Randveen 64 (Escamp). De opvang biedt een avondmaaltijd, douche, slaapplaats en een ontbijt de volgende ochtend. Tijdens de winterkouderegeling is er zorg, begeleiding en beveiliging aanwezig.

Het aantal daklozen in Den Haag neemt nog steeds toe. Afgelopen jaar hebben zich 4268 mensen gemeld bij het daklozenloket van de gemeente. In de afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat een pasje heeft om in de nachtopvang te kunnen slapen gestegen met ruim 65 procent.

