Burgemeester Van Zanen wil dat terrassen weer opengaan

De Haagse burgemeester Jan van Zanen steunt de oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om op een verantwoorde manier de terrassen en andere buitenruimtes te heropenen. Dat zegt de burgemeester tegen mediapartner Omroep West.

“Het is niet meer uit te leggen dat mensen wel op een kleedje met een fles rosé op het gras gaan zitten bij Hotel New York, maar dat de horeca de terrassen niet mag openen”, laat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb via zijn woordvoerder weten bij Rijnmond.

Ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma laat via haar woordvoerders weten dat ook zij de buitenruimtes geleidelijk willen openstellen, mits dat veilig kan. ‘Dit geeft mensen letterlijk de ruimte om op een verantwoorde manier erop uit te gaan’, aldus Dijksma.

De burgemeesters van de grote steden hadden de afgelopen dagen veel te stellen met drukke parken, waar mensen nauwelijks tot geen afstand van elkaar hielden. Dinsdag werden twee parken in Utrecht ontruimd. Woensdag haalde de politie het Vondelpark in Amsterdam leeg.