ChristenUnie niet verder onder Rutte: ‘Wij keuren dit gedrag ten zeerste af’

De ChristenUnie sluit kabinetsdeelname uit als VVD-leider Mark Rutte weer premier wordt. Tweede Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie): ‘Wij keuren dit gedrag ten zeerste af en dat heeft als consequentie dat wij niet gaan toetreden tot een nieuw kabinet onder leiding van premier Rutte’, zegt hij in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers maakte zijn standpunt eerder vanochtend bekend in het Nederlands Dagblad. Volgens Segers kan een nieuw kabinet onder leiding van Rutte ‘niet op geloofwaardige wijze’ zorgen voor een cultuuromslag.

De ChristenUnie wil in het demissionaire kabinet blijven samenwerken. In een volgend kabinet is samenwerking met de VVD wat de ChristenUnie betreft nog wel mogelijk, maar alleen met een andere premier. Grinwis spreekt ook uit dat er op veel momenten ‘goed is samengewerkt’ en zegt dat er veel persoonlijke waardering is voor Rutte.