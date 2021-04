The Hague Royals zet winstreeks niet door, Yoast United neemt punten mee naar huis

Yoast United heeft ook de zesde wedstrijd in de Elite B in winst omgezet, al ging dat niet zonder slag of stoot. The Hague Royals had twee duels op rij gewonnen en wilde daar maar wat graag drie van maken. In een eerder duel in Den Haag grepen de Bemmelnaren pas laat in het vierde kwart de winst. Dit keer werd in het derde kwart een klein gaatje geslagen. Eerdere uitlooppogingen werden nog wel geneutraliseerd door de Haagse formatie, maar daar slaagde de thuisploeg dit keer niet meer in. Yoast United nam via 63-74 de twee punten mee terug naar huis.

Andres Ibarguen wint de jump ball wint van de Fransman in Haagse dienst Tim Troussel, is het Austin Luke die een easy lay up mist voor de mannen uit Bemmel. Aan de andere kant is het Troussel die dan direct de eerste twee punten op het bord zet voor The Hague Royals en belooft dit een vermakelijke pot te worden. Waar The Hague Royals in een zone gaan staan ziet Jett Speelman zijn kans schoon om het eerste drietje op de borden te knallen en nemen zo de leiding: 2-3. The Hague Royals springen dan letterlijk en figuurlijk wat slordig om met de mogelijkheden zodat Yoast United het eerste gaatje kan slaan in de persoon van Austin Luke: 2-7. De hofstedelingen zijn echter niet van plan om het gat heel veel groter te laten worden en blijven knap in het spoor van het team van coach Matthew Otten. Sterker nog, met nog één minuut op de klok is het captain Eric Kibi die de stand gelijktrekt: 14-14. De driepunter van Speelman treft geen doel voor de Bemmelnaren maar als Robin Simonis vervolgens uit de lucht trekt is het diezelfde Speelman die het eerste kwart tóch afsluit in het voordeel van Yoast United: 14-16.

Het tweede kwart trekt Troussel de stand weer gelijk door beide vrije worpen te verzilveren maar Keime Helfrich gooit direct roet in het Haagse eten door onberispelijk een drietje binnen te knallen: 16-19. Als de mannen uit Bemmel wederom dreigen weg te lopen bij The Hague Royals is het Laurens Yperlaan die wat terug doet met een fraaie reverse lay-up: 18-23. Keime Helfrich teistert wederom het Haagse netje met een bommetje en Speelman dit gedrag kopieert is het gat naar negen punten geschoten. “Not in mine house” moet Casey Lopes, de man uit Sint-Eustatius, gedacht hebben als hij aan de andere kant vanaf dezelfde afstand twee keer gruwelijk raak vuurt: 24-29. Bart Bijnsdorp legt dan eenvoudig zijn lay up in het Bemmelse netje en vervolgens Deividas Kumelis ook een bommetje raak knalt is de stand weer gelijk: 29-29. Dan staat Kaleb Warner, vanachter de driepuntlijn, op voor Yoast United en vuurt ook twee keer dodelijk af. Als de driepuntkruitdampen zijn opgetrokken gaan beide ploegen rusten met een 29-35 stand.

Als Pandura voor de geel-groenen zijn lay up afrondt kruipen The Hague Royals nog verder dichterbij. Een “tot hier en niet verder” driepunter van Speelman, zijn derde, zorgt voor: 31-38. Eric Kibi dunkt nog fraai raak op een evenzo zo mooie pass van Troussel. Captain Austin Luke neemt de Bemmelse ploeg bij de hand om een klein gaatje aan het eind van het derde kwart te slaan: 49-54. Het vierde kwart brengt Troussel het verschil weer terug naar drie punten en belooft het een spannend slotstuk te worden. Dan is het wederom Austin Luke (21PT) die eerste twee bommetjes raak knalt om vervolgens zijn lay up af te ronden: 55-64 en dunkt Andres Ibarguen alle Haagse hoop definitief de grond in. Maandag reist de ploeg van Bert Samson af naar Almere voor het treffen tegen de Sailors wat andermaal een leuke wedstrijd kan gaan worden.

Foto: Robert C. Bos