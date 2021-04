Zaterdag Live over dak- en thuisloze jongeren

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 3 april 2021 richt het programma zich – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ‘dak- en thuisloze jongeren’. Gasten aan tafel zijn: Linda Smits (OPstap Den Haag), Fatima Mazrouai (Housing First), Klaas Kofferman (Straatpastoraat) en Adeel Mahmood (fractievoorzitter NIDA). Zaterdag Live is zaterdag van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 en KPN-kanaal 1312).

Per jaar zijn er gemiddeld 400 aanmeldingen van dakloze jongeren (18-27) bij het daklozenloket of JIT. 9 februari publiceerde de gemeente een nieuw actieprogramma tegen dakloosheid onder jongeren. Twee van de doelen zijn dat jongeren maximaal 3 maanden in opvang zitten en dat er meer permanente woonplekken gerealiseerd worden.

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij dakloosheid onder jongeren. Organisaties die mensen op straat opzoeken en advies geven zoals het Straat Consulaat en het Straatpastoraat, organisaties die opvang bieden zoals Leger des Heils, organisaties die langere (tijdelijke) woonplekken bieden zoals JIT, Housing First, Kamers met Aandacht.

Vertegenwoordigers van deze organisaties zitten in de uitzending, elk met een andere insteek en aanpak: wat zijn volgens hen de oorzaken, waar moet de focus liggen om jongeren te helpen, wat is de beste preventie?