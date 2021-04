ADO verliest met 1-4 van FC Utrecht

ADO Den Haag heeft zondagmiddag niet kunnen profiteren van de nederlagen van concurrenten Willem II en VVV-Venlo. Na een 0-3 achterstand bij rust, stapte de thuisploeg uiteindelijk met een 1-4 nederlaag van het veld. ADO wist dit seizoen nog geen thuiswedstrijd te winnen.

Het was een flinke puzzel voor ADO-trainer Ruud Brood, schrijft mediapartner Omroep West. Door afwezigheid van onder andere Michiel Kramer en Nasser El Khayati moest de oefenmeester zijn formatie flink op de schop gooien. Met zeven punten achterstand op nummer zestien VVV-Venlo was de opdracht voor debutanten Xander Severina en Cain Seedorf daarom helder: laat de paaseitjes links liggen en ga op zoek naar doelpunten tegen nummer zeven FC Utrecht.

Ook op paaszondag lukte het ADO niet om op te staan. Met amper een kwartier op de klok keek de ploeg van Ruud Brood door doelpunten van Gyrano Kerk en Joris van Overeem al tegen een 0-2 achterstand aan.

Utrecht te gast in speeltuin

Vooral bij de tweede treffer waanden de Domstedelingen zich in een heuse speeltuin. FC Utrecht kreeg alle ruimte om te combineren, terwijl de Haagse defensie achteruitliep. Van Overeem kon de bal daardoor eenvoudig in de hoek prikken.

Na de 0-3, die nog voor rust viel, leek het een lastig verhaal te worden voor de thuisploeg. Een geblokt schot van Bart Ramselaar belandde voor de voeten van Othman Boussaid die de bal genadeloos hard in de kruising joeg. Doelman Martin Fraisl mocht voor de derde keer in de middag de bal uit zijn eigen doel vissen.

Arweiler met de aansluitingstreffer

Een driedubbele wissel in de rust leidde tot een ADO met meer aanvallende intenties. De thuisploeg hield de Domstedelingen meer van haar eigen helft wat resulteerde in een doelpunt van invaller Jonas Arweiler. De van Utrecht gehuurde spits schudde Benaissai Benamar van zich af en schoot daarmee de spanning terug in de wedstrijd.

De spits was nog amper teruggelopen naar de middenlijn toen hij zag hoe een afstandsschot van Adam Maher via het been van Kees de Boer de kruising in dwarrelde, waardoor de kans op een puntje alweer leek vervlogen.

37 spelers in een seizoen

ADO mag dan wel hekkensluiter zijn, als het gaat om meeste spelers in een eredivisieseizoen hebben de Hagenezen een nieuw record te pakken. Met het inkomen van debutant Silvinho Esajas heeft ADO dit seizoen 37 spelers binnen de lijnen gehad, het hoogste aantal ooit in een seizoen.

Vrijdag gaat nummer achttien ADO op bezoek bij Vitesse. Met nog zes wedstrijden te spelen, raakt handhaving steeds verder uit zicht.