Ava Nova en Krezip in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Ava Nova en Krezip (foto).

Op de nieuwe single van Krezip denkt Jacqueline Govaert en haar bandleden terug aan de tijd dat ze zeventien waren – en toen ook al in die band zaten. Zondag hoor je deze nostaligische track net als de verse single van de Haagse band rondom Robin Dirksen; Ava Nova.

Meer nieuwe muziek is er van Olivia Rodrigo, The Fratellis, Dry Cleaning, Blaudzun, Big Thief, Blackbird, Ernesto Carlos, Rob Dekay, Tamarae en Beck met Paul McCartney. Tevens duetten tussen Demi Lovato & Ariana Grande en tussen Angelique Kidjo & Yemi Alade.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).