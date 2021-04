Drie ligplaatsen voor historische schepen in Laakhaven

Laakhaven-West heeft drie nieuwe ligplaatsen voor markante historische schepen gekregen. Den Haag heeft zich namelijk aangesloten bij de Schepencarrousel. Wethouder Hilbert Bredemeijer nam vrijdagmiddag de ligplaatsen officieel in gebruik door het eerste schip aan te sluiten op de walstroom en vervolgens de Schepencarrousel vlag te hijsen.

“Het is toch wel heel bijzonder dat Den Haag nu ook op de lijst staat van steden die bij de Schepencarrousel horen”, zegt Wethouder Bredemeijer. Er zijn hiermee nu 25 plaatsen in Nederland waar markante historische schepen kunnen aanmeren. “Ik ben er heel blij mee, omdat wij heel veel ligplaatsen hadden meer in het oosten van het land en in de randstad hadden we eigenlijk niet zoveel”, vertelt Schepencarrousel voorzitter Henk Muis aan Den Haag FM.

“Het is eigenlijk ontstaan vanuit de behoefte van grotere schepen om ergens te kunnen liggen”, aldus Muis. Er zijn nu zo’n 125 oude bedrijfsvaartuigen die deelnemen aan de Schepencarrousel. Deze schepen zijn zo tussen de 20-25 meter lang en passen daardoor niet in een jachthaven. Maar ook beroepshavens zijn vaak niet toegankelijk voor deze boten. Daarom is er een plaform gecreëerd om ligplaatsen en dit soort schepen aan elkaar te koppelen. Dit levert voor de schippers zekerheid op dat ze ergens kunnen liggen en voor de ligplaatsen wisselen de schepen elke paar maanden. “Er is hier in Den Haag plek voor 3 historische schepen van de Schepencarrousel. Die mogen elk 3 maanden blijven liggen en dan ga je weer naar een andere plek”, aldus Bredemeijer.

Naast het in de vaart houden van de historische sleepboten, vracht-, en zeilschepen, is een ander doel van de Schepencarrousel om de verhalen achter deze markante vaartuigen te vertellen. Hiervoor heeft elk schip een soort ‘Scheepspaspoort’ dat zichtbaar aan de boot is bevestigd. Hierop kunnen passanten het verhaal van het schip zien. “Op die manier kan er contact tot stand komen tussen de schipper en bewoners en gebruikers van de stad”, stelt Bredemeijer. Hij vindt het ook belangrijk dat Den Haag een stad is waar je niet alleen woont en werkt, maar waar je ook kan leven en elkaar kunt ontmoeten. “En wat is er mooier dan een ontmoetingsplek in de buitenruimte waar je ook nog iets kunt leren over het verleden”, aldus de wethouder. “Dus het is belangrijk voor de stad. Als er altijd hetzelfde schip ligt, kijken ze er niet meer naar, en als er weer een nieuw schip komt is er nieuwe reuring”, besluit schipper Paul Kamstra.