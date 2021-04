Drie ligplaatsen voor historische schepen in Laakhaven

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de formatie en Mark Rutte.

“Tijdens Pasen sneuvelt menig ei, maar Mark Rutte is weer de uitzondering. Hij heet nu zwaar beschadigd te zijn, maar waarschijnlijk heeft hij een andere perceptie van deze werkelijkheid”, aldus de columnist.