Quarantainekunstwerk van elektriciteitsdraden wint prijs

Een kunstwerk van Maud Ramaekers heeft de wedstrijd Quarantainekunst gewonnen. Uit 75 inzendingen verkoos een vakjury haar werk van elektriciteitsdraden tot beste kunstwerk van de Haagse regio. De prijs voor jong talent ging naar de elfjarige Lotte Vernooij uit Den Haag. De winnaars werden zaterdagochtend op de site van AD Haagsche Courant bekendgemaakt.

Ramaekers heeft met computer- en telefoonkabels, verlengsnoeren, opladers en muizen een wandtapijt gemaakt. Volgens de jury had de kunstenares op een goede manier ingespeeld op het thema van de manifestatie, namelijk verbinding.

Net als alle andere inzendingen was het kunstwerk de afgelopen weken te zien in etalages van winkels en horeca en achter de ramen van mensen thuis. Via Google Maps werd aangegeven waar de werken zich bevonden. Aan de hand van de kaart en bijbehorende toelichtingen konden belangstellenden zelf hun route lopen en een stem uitbrengen.

Nadat ruim 2200 mensen hun stem hadden uitgebracht werden de genomineerde werken de afgelopen week tentoongesteld achter de ramen van het Kunstmuseum Den Haag.