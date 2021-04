Van Aartsen, Tjeenk Willink of Remkes? Nieuwe informateur moet ‘niet te dicht op de macht zitten’

Na de formatieblunder moet er een nieuwe informateur komen die ‘nu niet te dicht op de macht zit’. Dat stelden Tweede Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) en oud-Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) zaterdag in Spuigasten op Den Haag FM.

Op het Binnenhof doen al enkele grote namen de ronde. Zo noemde Grinwis – sinds deze week Kamerlid – minister van staat Herman Tjeenk Willink (PvdA).

De minister van staat was het vooralsnog niet van plan, zo zei hij vorige week in Spuigasten. ‘Het is volgens mij armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen – hoe leuk dat voor die 79-jarige ook voor één dag is. Maar het is niet goed’, stelde Tjeenk Willink.

Wörsdörfer noemde vervolgens oud-burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag (VVD). ‘Misschien wil Van Aartsen?’, vroeg hij. ‘Zou mooi zijn.’

Linksboven: Herman Tjeenk Willink, linksonder: Jozias van Aartsen en rechts: Johan Remkes

Maar Van Aartsen had een paar weken eerder al aangegeven daar geen trek in te hebben. ‘Dat moeten ze vooral niet doen. Rutte zou dat ook nooit doen, dus dat is een heel rustig idee. Dus ze zullen mij absoluut niet vragen.’ Die optie lijkt dus uitgesloten. Maar ook een andere oud-burgemeester (waarnemend) van Den Haag wordt genoemd: Johan Remkes (VVD).

De naam van Kim Putter van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt ook genoemd. ‘Interessant’, vond Wörsdörfer die suggestie. Grinwis: ‘Ik ben sowieso fan van Kim Putters.’ De VVD’er voegde toe: ‘Ik ook.’

Grinwis (CU): ‘Ik kan mij voorstellen dat het niet iemand wordt die sterk gelieerd is aan de VVD – alhoewel Remkes ook wel op afstand staat. We gaan het zien. Het belangrijkste is dat er weer vertrouwen komt in het proces, want ons land moet wel worden bestuurd.’ Het ChristenUnie-Kamerlid durfde wel een voorspelling erop los te laten over het tijdspad: ‘Ik denk dat na het Paasweekend heel snel duidelijkheid komt wie de informateur zal worden.’

Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt dinsdagochtend opnieuw de fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer. Zij komen bij elkaar om 11.00 uur in de Rooksalon in het Tweede Kamergebouw om te praten over het profiel van de informateur, die zich buigt over het vormen van een regeringscoalitie.

Luister hier naar de aflevering van Spuigasten met Martin Wörsdörfer en Pieter Grinwis