Sam heeft thuis een plantenasiel: meer dan 100 planten op 60 vierkante meter

Wie langs zijn huis in Bezuidenhout loopt ziet binnen overal planten staan. Sam Banckert en zijn huisgenoot runnen sinds 2019 een plantenasiel. Mensen kunnen planten brengen die ze niet meer willen, die ze te groot hebben gekocht of planten die ziek zijn. ‘Wij lappen ze weer op en als ze dan weer gezond zijn, dan geven we ze weg.’

Hoeveel planten Sam precies in zijn huis heeft staan weet hij niet. ‘Wel meer dan 100.’ En dat allemaal op zo’n 50 tot 60 vierkante meter. ‘Er is nog best looproute en ruimte om tv te kijken’, lacht hij.

Mensen komen niet alleen planten brengen, ook staat er geregeld een stapeltje potten voor zijn deur. ‘Ze weten dat ik altijd potten nodig heb.’ Als je zoveel planten hebt gebruik je van alles als pot, blijkt bij Sam thuis. Zo krijgt hij van de snackbar aan de overkant geregeld lege emmers van de fritessaus of de satésaus om weer planten in te doen.

Nieuwe planten

Wanneer er een plant wordt gebracht is het eerste wat Sam doet: kijken waar de plant vandaan komt. ‘Komt die uit Afrika, Azië of een noordelijk land? Dan heb je al een idee wat die fijn vindt: zonlicht of geen direct zonlicht, veel of weinig water.’ Daarna krijgt de plant een plekje in huis of op het terras.

Hele schema’s om vervolgens bij te houden welke plant wanneer water moet, heeft Sam niet nodig. ‘Je loopt gewoon een rondje en voelt even met je vinger in de pot. Is de aarde nat of droog?’ Op een gegeven moment kent Sam zijn planten zo goed dat hij precies weet welke wanneer water moet hebben.

Hij heeft daar een handig ezelsbruggetje voor: ‘Hoe dikker en groener het blad, hoe minder water. En hoe dikker de stam hoe minder water’. Sam legt uit dat planten vaak zelf al een waterreservoir hebben. ‘Bijvoorbeeld in de stam, zoals een ficus of aan de wortels zoals graslelies.’

Weggooien is zonde

Sam begon zijn plantenasiel omdat hij het zonde vindt dat mensen planten weggooien. ‘Ik vind dat mensen planten te veel zien als meubilair. Het zijn gewoon levende wezens.’ Zijn doel is dan ook niet alleen het redden van planten maar ook mensen meer bewust maken van planten. ‘Zoals hoe ze communiceren en welke invloed ze op elkaar hebben.’

Zo zette Sam twee gatenplanten expres naast elkaar. De een had gewoon bladeren, de ander helemaal niet. ‘De plant met de bladeren heeft zijn luchtwortel in de pot van de ander weten te krijgen en geeft zo voedingsstoffen aan die andere plant. Zo houdt ze haar buurman, of -vrouw in leven.’

Foto: De wortel uit de rode pot is in de bruine pot gegaan waardoor die plant weer groeit.

Tips

Voor wie het lastig vindt zijn planten in leven te houden heeft Sam nog een paar goede tips. Wie een plant koopt moet hem meteen uit de pot halen. ‘Vaak is de pot al te klein. Dan heeft de plant geen ruimte om uit te zetten. Ook raakt de hoeveelheid voeding dan snel op.’

‘Als je een plant koopt en je zet hem niet in een andere pot, dan gaat hij het binnen een maand tot een half jaar slechter doen.’

Makkelijkste en moeilijkste plant

Wie niet zulke groene vingers heeft als Sam doet er goed aan een makkelijk plantje te kiezen. De makkelijkste is volgens Sam de graslelie. ‘Die onze moeders en oma’s hadden. Die is makkelijk omdat die direct zonlicht leuk vindt, maar halfschaduw is ook goed. En ze hebben knolletjes aan de wortels waarin ze het water bewaren. Als je hem drie weken vergeet is-ie nog niet dood.’

Veel moeilijker zijn de vleesetende planten. Die zijn namelijk nogal kieskeurig: ‘Die willen ook alleen maar regenwater. Als je ze kraanwater geeft, dan zijn ze binnen een paar dagen dood’.

Rouwvliegjes

Waar de vleeseters dan wel weer goed voor zijn, zijn rouwvliegjes. Ze zijn klein, lijken op fruitvliegjes en dol op vochtigheid. Maar ook zonder vleesetende plant kan je daar wat tegen doen, vertelt Sam. ‘Strooi kaneel op de aarde. Als je dan weer water geeft dan wordt de kaneel meegenomen in de aarde en dat doodt het beestje. Tip van oma!’, lacht Sam.