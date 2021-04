Actieplan tegen overlast Scheveningen: ‘Overlastgevers moeten weten dat ze gepakt worden’

De gemeente presenteerde afgelopen week het nieuwe actieplan waarmee de overlast op Scheveningen moet worden teruggedrongen. Het plan is in samenspraak met zo’n dertig betrokken Scheveningers gemaakt en zorgen voor een leukere zomer dan die van 2020.

De zomer van 2020 was voor vele inwoners van Scheveningen een nachtmerrie. Niet voor niets heeft de Facebook-groep ‘Overlast op Scheveningen’ bijna 4500 leden. Er was veel overlast van bezoekers die zich misdroegen in het dorp aan de kust. De problemen stapelden zich op; overlast van hangjongeren met lachgas, harde muziek vanuit auto’s tot diep in de nacht, intimidaties, agressie en straatraces. Ook waren er toeristen die met tenten op het strand sliepen en werden bewoners geconfronteerd met poepende toeristen in hun portieken. Het trieste dieptepunt van een knotsgekke zomer was de dodelijke steekpartij op de Pier.

Een waslijst aan maatregelen moet er nu voor gaan zorgen dat het niet meer zo erg wordt. ‘We kunnen echt niet alle overlast voorkomen, maar we gaan er wel alles aan doen, zegt wethouder Anne Mulder. De overlastgevers moeten gaan begrijpen dat ze gepakt worden’. Het actieplan omvat maatregelen op vele vlakken, waaronder verkeerstoestroom, parkeren en ook op het gebied van afval overlast. Door middel van een participatietraject heeft een groep van dertig mensen, onder wie bewoners en ondernemers, bijgedragen aan het maken van het actieplan tegen de overlast.

Verslaggever Pim Markering maakte samen met wethouder Anne Mulder, die als wethouder verantwoordelijk is voor stadsdeel Scheveningen, een wandeling over de boulevard. Hierin komt het nieuwe actieplan uitgebreid naar voren en laat Mulder weten hard te willen gaan optreden tegen overlastgevers.

Bekijk het interview hier: