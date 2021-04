Burgemeester bezoekt peuterleerplek Schuitje Varen in Loosduinen

De kinderen en medewerkers van peuterleerplek Schuitje Varen in Loosduinen mochten donderdag hooggeëerd bezoek ontvangen. Burgemeester Jan van Zanen ging hier langs om de kinderen en medewerkers een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. ‘Kinderen zijn het meest kostbare dat we hebben’, zegt hij.

Groeiende onderlinge afstand, minder contact met de ouders en beperkte mogelijkheden voor de kinderen: bij Schuitje Varen zijn, zoals bij veel andere leerinstellingen, de gevolgen van de coronacrisis merkbaar. Pedagogisch medewerker Eveline Kooiman begeleidt de groep van zestien kinderen tussen de anderhalf en vier jaar. ‘De grootste uitdaging is dat ouders niet meer naar binnen mogen.’ Door het beperkte contact kunnen zij minder betrokken zijn bij de peuterleerplek. ‘Daarom proberen we zo goed mogelijk te laten zien wat we hier allemaal doen.’

Van Zanen kwam de kinderen voorlezen uit ‘Coco kan het!’, uitgroepen tot het prentenboek van 2021. In deze lastige tijd was zijn bezoek een opsteker voor de kinderen en de medewerkers. Kooiman: ‘Ik vond het erg leuk dat de burgemeester kwam; hij was erg attent en nam echt de tijd voor ieder kind.’

Schuitje Varen is onderdeel van stichting Jong Leren, dat aansluit bij kinderen uit wijken met met sociale en economische uitdagingen. Gebiedsmanager Olwyn van Oeffelen legt uit waar zij als organisatie naar streven. ‘Een deel van de kinderen heeft een doelgroepindicatie, wat inhoudt dat zij een taal- of emotionele achterstand hebben. Hier kunnen zij in een vertrouwde omgeving spelenderwijs leren en zich ontwikkelen. Met Jong Leren willen we ieder kind gelijke kansen kunnen bieden.’