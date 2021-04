Coronavirus: 205 nieuwe coronagevallen in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 205 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het zevendaags gemiddelde van 238. Het aantal nieuwe besmettingen is lager dan een week geleden op dinsdag (227). Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen dagen was een daling te zien in het aantal nieuwe positieve tests in Den Haag. Op donderdag waren er 328 nieuwe gevallen, vrijdag waren het er 270, op zaterdag 233, 225 op paaszondag en 165 op paasmaandag.

Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt

Landelijk gezien is het aantal nieuwe coronagevallen gedaald. Het RIVM telde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 5.592 positieve tests, 273 minder vergeleken met vorige week dinsdag.

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen gedaald. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6884 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

Coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

In Den Haag zijn er in het afgelopen etmaal geen nieuwe stergevallen geregistreerd. Vooralsnog is er in Den Haag geen sprake van ziekenhuisopnames, gisteren werden er acht patiënten in het ziekenhuis opgenomen.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is sinds maandag gestegen tot 2495. Afgelopen etmaal kwamen er 121 nieuwe patiënten bij, wat het de grootste toename maakt sinds 4 januari. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de intensive cares liggen nu 750 coronapatiënten, wat opnieuw een stijging is ten opzichte van een dag eerder. De laatste keer dat er zoveel patiënten op de ic’s lagen, was 30 april vorig jaar.

De nieuwe coronagevallen kwamen vooral terecht in de verpleegafdelingen. Daar kwamen 117 nieuwe coronapatiënten bij, wat het totaal op 1745 brengt.