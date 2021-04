Demonstranten in Hofvijver voor hoger onderwijs: ‘water staat ons aan de lippen’

Je ziet het niet vaak, maar vandaag werd er in het water van de Hofvijver geprotesteerd. Studenten, bestuurders en medewerkers van alle 14 universiteiten luidden met het protest de noodklok voor het onderwijs. Door een duik in de Hofvijver te nemen wilde men duidelijk maken dat het water hen aan de lippen staat.

Met de actie voor een Normaal Academisch Peil roept men het nieuwe kabinet op om structureel 1,1 miljard euro te investeren in het onderwijs. ‘Onze universiteiten staan door structurele onder financiering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe en de financiering per student af.’ Naast het ludieke protest werd een manifest aangeboden aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven.

‘We zouden het bijna vergeten, maar er moet nu een nieuw kabinet worden gevormd, dus dit is het moment om de belangrijke agendapunten op tafel te leggen’, legt een van de aanwezige hoogleraren de actie uit aan mediapartner Omroep West.

Het extra geld staat los van de steun die nodig is om de coronacrisis door te komen. ‘De financiering per student is in twintig jaar een kwart minder geworden. Het is een sluimerend probleem, maar wel een probleem dat niet wordt opgelost’, vervolgt de hoogleraar. ‘Ik zie het om mij heen. Het wordt steeds zwaarder, vooral voor jonge collega’s. Zij krijgen tijdelijke contracten, waardoor we de burn-outs zien stijgen. En de prijs wordt door de studenten betaald.’

Op de #LangeVijverberg in #DenHaag wordt gedemonstreerd voor meer kwaliteit van en meer geld voor het hoger onderwijs. Een aantal demonstranten is de #Hofvijver in gegaan. pic.twitter.com/EPzSnTUiZ2 — Regio15.nl (@regio15) April 6, 2021

Het protest in Den Haag is een van de acties die door het land worden georganiseerd. Ook in Utrecht lieten wetenschappers, medewerkers en studenten symbolisch zien dat de nood hoog is.