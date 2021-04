Een nieuwe supermarkt in de Torenstraat? Voorlopig zit het er niet in

Het lijkt voorlopig niet te gebeuren dat er een Lidl-supermarkt komt in het pand aan de Torenstraat. De gemeente heeft laten weten dat het realiseren van een supermarkt in het pand waar voorheen Rock Palace zat in strijd is met verschillende bestemmingsplannen: zo is laden en lossen niet toegestaan en er zou niet voorzien kunnen worden in het creëren van voldoende parkeerplaatsen.

Een petitie van voorstanders van de komst van een supermarkt kent inmiddels ruim 600 ondertekenaars. De petitie is gestart door Richard Landman, de zoon van de eigenaar van het pand. ‘Wij willen graag dat de meest progressieve supermarkt van Nederland een nieuw filiaal opent op de Torenstraat’, zo valt er te lezen. Het pand aan de Torenstraat staat sinds 2019 leeg na het vertrek van Rock Palace. De supermarkt probeert zich er sindsdien te vestigen.

De ondertekenaars van de petitie weten zich nu gesteund door Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos: ‘Ik snap dat je dolgelukkig bent als er een prijsvechter in de buurt zou komen.’ Volgens het raadslid is er in de buurt en bij de verhuurder van het pand veel enthousiasme over de mogelijke komst van de supermarkt, maar niet bij de gemeente. ‘Ze voeren gelegenheidsargumenten aan waardoor het niet mogelijk is.’

Sluijs stelt dat het wel mogelijk zou moeten zijn om de Lidl te bevoorraden: ‘Je kunt bijvoorbeeld met venstertijden werken, twee keer per dag. Ik kan me niet voorstellen dat je daar niet uitkomt met elkaar.’ Daarbij stelt hij dat een supermarkt aan de overkant van de straat wel bevoorraad kan worden. ‘Als je aan de overkant ziet dat daar een blauwe grootgrutter zit waar het wel kan, waarom hier dan niet? Je moet natuurlijk rekening met de buurt houden, maar ga in gesprek met de buurt en kijk wat er wel kan. Je kunt van alles doen, maar je moet het wel willen. Ik hoop dat de gemeente een faciliterende rol hierin neemt.’

Beeld: Google Maps