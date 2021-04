Kabinetsformatie wordt hervat, protest tegen Rutte op Lange Voorhout

Tegenstanders van een nieuwe periode voor Mark Rutte als premier demonstreren vanmiddag op het Lange Voorhout. Een dertigtal demonstranten is aanwezig bij het protest. Op protestborden zijn teksten als Rutte, functie elders en Kutten met Rutte te lezen.

Onder de noemer #NooitMeerRutte werd het protest georganiseerd. De actievoerders willen dat Rutte niet terugkeert als premier. ‘Weg met Rutte en alles waar hij voor staat.’ De actie wordt georganiseerd door Broodbuis (een collectief van jonge, links-progressieve denkers), PRO>O (online platform wat protesteert tegen de status quo) en De Goede Zaak (bondgenoot voor progressief Nederland).

Het protest vindt plaats op de dag dat in Den Haag een nieuwe start wordt gemaakt voor de kabinetsformatie. Eerst zullen alle 17 fractievoorzitters samen vergaderen om vervolgens een informateur aan te stellen. Daarna volgt een Kamerdebat. De laatste dagen klinkt vaak het geluid om een onafhankelijke informateur met grotere afstand tot de actuele politiek aan te stellen. Herman Tjeenk Willink (PvdA) is dinsdagmiddag voorgedragen als nieuwe informateur, hij was ook betrokken bij de totstandkoming van het kabinet Rutte 3.

Herman Tjeenk Willink vorige week in Spuigasten op de vraag of hij informateur wil worden: “Het is armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen – hoe leuk dat voor die 79-jarige ook voor één dag is. Maar het is niet goed.” https://t.co/IC9OxmjH9T — Ivar Lingen (@IvarLingen) April 6, 2021

De vorige poging tot het vormen van een kabinet kwam stil te liggen nadat op een notie Pieter Omtzigt, functie elders te lezen viel. Later bleek dat Rutte met de verkenners had gesproken over het kritische CDA-Kamerlid. Daarop volgde een debat waar de Kamer zich met een motie van afkeuring uitsprak (van de hand van D66 en CDA) over het handelen van de demissionaire premier.

In het Paasweekend lieten SP en ChristenUnie weten dat ze geen deel willen uitmaken van een nieuwe regering onder Rutte. Ook zes jongerenorganisaties (Jonge Democraten (D66), PerspectieF (ChristenUnie), DWARS (GroenLinks), de Jonge Socialisten (PvdA), Oppositie (DENK) en PINK! (Partij voor de Dieren) riepen hun moederpartijen op om niet plaats te nemen in een kabinet onder Rutte.

