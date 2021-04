Burgemeester bezoekt peuterleerplek Schuitje Varen in Loosduinen

Kunst in het Mauritshuis? Daar zit een luchtje aan!

Meer in

De nieuwe tentoonstelling in het Mauritshuis is niet alleen bedoeld om naar te kijken, je kunt hem ook ruiken. De tentoonstelling Vervlogen – Geuren en Kleuren laat bezoekers de zeventiende eeuw ruiken: door middel van geur-dispensers kan worden geroken aan onder meer een schone linnenkast, bleekvelden, ambergrijs, mirre en een stinkende gracht. Naast de nare geuren zijner ook kunstwerken met een fijnere geur te vinden in de expositie.

‘Ook al is geur het onderwerp van de tentoonstelling en valt er van alles te ruiken, het zijn de kunstwerken die het verhaal vooral zullen dragen’, schrijft men. In totaal zijn er bijna bijna 50 schilderijen, tekeningen, prenten en objecten die het verhaal van geur, gezondheid en hygiëne in de zeventiende eeuw vertellen.

Zodra het Mauritshuis weer open is zal de expositie te zien zijn, deze zak tot en met 29 augustus een plek hebben in het museum. De tentoonstelling is daarnaast nu al thuis te beleven, inclusief geur, daarvoor kan een geurbox met vier verschillende geuren worden aangeschaft.